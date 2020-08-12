Туркестанские полицейские по «горячим следам» задержали подозреваемых в краже и грабеже

В Кентауский городской отдел полиции с заявлением обратился местный житель. Потерпевший сообщил, что неизвестные лица незаконно проникли в его дом и похитили со двора железную утварь на сумму более 50 тысяч тенге. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР ОП г. Кентау по статье 188 УК РК «Кража». Выехавшие на место происшествия полицейские провели опрос свидетелей, а также незамедлительно приступили к розыскным мероприятиям.

В итоге, оперативники в течение суток по «горячим следам» задержали двух жителей города в качестве подозреваемых. Один из задержанных оказался ранее судимым за кражи. Следствием установлено, что двое задержанных, воспользовавшись отсутствием хозяев в доме, похитили различную железную утварь из домашнего обихода.

Похищенные вещи изъяты в качестве вещественных доказательств. В настоящее время в отношении подозреваемых проводится досудебное расследование. Собранные материалы по данному уголовному делу направлены в суд.

Еще одна аналогичная кража произошла в областном центре Туркестанской области. К городским полицейским обратился местный житель и сообщил, что неизвестные лица совершили кражу в его магазине. Со слов потерпевшего, один из клиентов зашел в магазин, откуда открыто похитил сигареты и напитки и скрылся не заплатив.

С целью раскрытия преступления стражи порядка сразу же приступили к розыску подозреваемого. В тот же день сотрудники отдела криминальной полиции задержали подозреваемого, местного жителя. В отношении задержанного проводится досудебное расследование по статье 191 УК РК «Грабеж». Также с санкции суда подозреваемый арестован на 2 месяца.