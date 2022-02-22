Токсичные игрушки современных детей

Не знаю, как вы, а я еще помню, как в начале смутных 90-х годов на всех информационных фронтах велась оживленная дискуссия о вреде китайских детских игрушек.

Тогда на наш рынок хлынула масса всяких сомнительных товаров – внешне ярко-привлекательных, но неизвестно какого происхождения. Вот и об игрушках говорили всякие жуткие вещи: мол, купила одна мама пластмассового петушка с экзотическим оперением, а ребенок взял в рот, пожевал, а на утро попал в больницу в страшных муках.

Игрушку отправили на экспертизу, а там… дальше перечислялся химический состав предмета детской забавы, как оказалось, явно несовместимый со здоровьем и жизнью.

Игрушки наших дней

Нынче игрушки сильно видоизменились. Нет, банальные кубики еще окончательно не вышли из употребления и конструкторы Lego по-прежнему имеются, разве что к ним добавились американизированные роботы-трансформеры, бэтмены и человеки-пауки.

Но главными и наиболее желанными игрушками наших детей и внуков стали все-таки неблагозвучные гаджеты, то есть смартфоны, айфоны, планшеты и иже с ними. Бывало, смотришь на дитя, оно еще на горшке сидит – а уже при телефоне. Разговаривать еще толком не может, а куда ткнуть пальчиком, чтобы мультик появился, знает наверняка.

Не в первый раз слышу от молодых родителей: «Как вы вообще без телефонов детей воспитывали? Моему дашь его в руки – он и сидит, как зомбированный, его не слышно и не видно. Незаметно под это дело и кашу ненавистную съест, без протестов и истерик».

Конечно, кое-где у нас порой ведутся опасливые разговоры о том, что излучение от монитора не очень-то полезно для детского организма, что компьютерные игрушки заменяют ребенку активно-подвижную жизнь, а значит, ослабляют его физически…

Но все это семечки по сравнению с главнейшей опасностью – моральной зависимостью от устройства, которое постоянно погружает дитя в виртуальный мир, а в результате уводит от реальности, от живой настоящей жизни.

Ну ладно, с маленькими детьми – малые проблемы. А когда ребенок подрастет? Не я одна, наверное, в свое время видела безобразный видеоролик, где подросток с ненавистью кидается на мать, кроет ее непотребными словами, визжит с пеной у рта… А в чем была суть бешенства? Точно уже не помню: то ли мать приставку отобрала, то ли модем из гнезда выдернула… Словом, отлучила от компьютера, злодейка. Разве это не ужас?

Психологи, как всегда, дают полезные советы, в частности, рекомендуют родителям строго дозировать времяпрепровождение ребенка наедине с компьютером. Легко сказать. Тут можно стать для своего отпрыска настоящим врагом народа, как в вышеприведенном случае, и навсегда потерять его привязанность и доверие.

Но еще хуже, если ребенок якобы смирится, вроде бы согласится с доводами родителей, а сам затихнет и начнет искать хитрые окольные пути доступа. Вы же не всегда безвылазно сидите дома? Вот-вот, кто ищет – тот всегда найдет…

Осторожно: интернет!

Разумеется, сейчас уже никто не сомневается, что компьютерная грамотность – это благо и насущная потребность времени. И чем раньше ваш ребенок включится в этот прогрессивный процесс, тем успешнее он будет двигаться по жизни.

Но будет огромной ошибкой и упущением, если вы дадите этому процессу двигаться без руля и ветрил, без вашего контроля и участия. Если вы будете сторонним наблюдателем, довольствуясь успокоительным принципом: чем бы дитя ни тешилось – лишь бы не плакало.

Конечно, можно даже умиляться, что ваш ребенок не шляется по улицам, не водится с кем попало, сидит дома у родителей под присмотром, а за компьютером лишь грызет гранит науки. Вот и домашние задания сейчас без компа никто не делает, вот и онлайн-уроки теперь обычное дело.

Но не обольщайтесь и не впадайте в грех самоуспокоения.

Пока вы благодушествуете, ваш ребенок может черпать в интернете совсем «не то» и тем самым подвергать себя реальной опасности.

Так, например, специалисты указывают, что через интернет могут совершаться «целенаправленные действия третьих лиц в отношении ребенка».

И далее указывают на самые опасные действия в сервисах интернет-общения:

1 Педофилы, для которых дети становятся объектами развратных действий и преступлений против половой неприкосновенности;

2 Сектанты, навязывающие нетрадиционные, асоциальные отношения и ценности;

3 Интернет-аферисты (мошенники, онлайн-игроки и пр.), прививающие детям склонность к азартным играм; выманивающие у них конфиденциальную информацию о родителях и уровне материальной обеспеченности семьи, а также ставящие ребенка в материальную и иную зависимость;

4 Кибербуллеры, которые унижают и травят детей, так как кибербуллинг сейчас набирает обороты: как со стороны злоумышленников, так и среди подростковых социальных групп.

Дальше – еще страшнее. Через интернет «третьи лица» могут призывать детей к суициду и другим играм со смертью; уговаривать делать экстремальные селфи; склонять к фатальному похудению, доводящему девочек до анорексии, а также вовлекать ребят в различные радикальные движения, настраивающие ребенка против родителей и семьи, школы и преподавателей. Все перечисленные действия направлены на разрушение личности, психики, формирование в ребенке нетерпимости и мизантропии, словом, человеконенавистничества…

Статистика тоже не утешительна: более половины детей сейчас сталкиваются с интернет-угрозами различного характера, причем родителям они об этом не сообщают. Носят в себе. То ли боятся: «А вдруг вообще не подпустят к интернету?», то ли уже задумались над уговорами интернет-подонков: «А что? Это же интересно!» И это уже катастрофа…

Кто предупрежден, тот вооружен

Теперь возникает логичный вопрос: что делать?! Как уберечь и обезвредить? Психологи дают несколько полезных рекомендаций.

Во-первых, ни в коем случае не применять карательно-запретительные меры. Это только навредит. Ребенок замкнется в себе, и вы вообще никогда ни о чем не узнаете.

Во-вторых, надо расположить его к честному и доверительному диалогу, рассказать ему о возможных опасностях. Мы же все предостерегаем своих детей с раннего детства, чтобы они, допустим, не разговаривали на улице с чужими дядями и тетями. Так и здесь. Надо внушить ребенку, что переписка с посторонними незнакомыми людьми может быть опасна. Не жалеть жестоких подробностей и конкретных примеров из жизни.

В-третьих, установить с дитем договорные отношения на равных: а давай мы разработаем правила работы с компьютером, которые никто не будет нарушать – ни ты, ни мы. Желательно добиться его согласия на то, что, к примеру, новые игры и программы будут устанавливаться только вместе. Дескать, мне тоже интересно.

В-четвертых, надо не лениться и постоянно отслеживать работу ребенка с компьютером и гаджетами. В конце концов, вы имеете на это полное право. Знайте, что наши умные дети способны удалять историю переписки и посещения сайтов. Если вы в компьютерных программах, как говорится, ни бум-бум, то пригласите к сотрудничеству специалиста. Пусть заглянет к вам в отсутствие ребенка и определит, чем «дышит» ваше чадо. Говорят же: лучше перебдеть, чем недобдеть…

Есть такие приложения, которые с виду совершенно безобидны, но могут таить неоспоримую социальную угрозу. Например, распространенный сейчас TikTok. А что, скажете вы, в нем плохого? Кто из нас не пересылал хоть раз в жизни приятнейшие и красивейшие «тиктокерные» послания друзьям и близким?

А вот у «Лаборатории Касперского» другое мнение. Да, TikTok обладает несомненными заманчивыми преимуществами. Он позволяет пользователям создавать, публиковать и просматривать короткие музыкальные клипы, его еще называют «караоке цифровой эпохи». Он предоставляет возможность добавлять специальные эффекты к видео, что способствует творческому самовыражению… Однако в приложении отсутствует возможность проверки возраста (не младше 16 лет), и молодые недоросли, указав при регистрации ложные сведения, могут получить чрезвычайно травмирующую их информацию.

Профессионалы разъясняют, что это приложение поощряет к активности, а многие пользователи желают продемонстрировать свои таланты, в результате чего мошенники с помощью лести и комплиментов могут легко выйти на контакт с подростками, а дальше спокойно делать свое черное дело…

Конечно, все эти страшные угрозы, подводные камни, психологические ловушки могут касаться детей уже «почтенного» подросткового и юношеского возраста. С нашими маленькими интернет-пользователями дело обстоит гораздо проще. Пока для них компьютерные гаджеты – только игрушки, так и покупайте им что-нибудь яркое и безобидное!

Например, специальный детский планшет типа Turbokids или IKids. На этих устройствах изначально установлена функция родительского контроля: взрослые сами могут выбрать нужные для ребенка программы и запретить неприемлемые. Там можно даже выставить время, которое ребенок может потратить на игру с планшетом, по истечении которого он отключается сам.

К слову, оба эти устройства – развивающие. На них установлены занимательные, увлекательные позитивные игры и приложения, рассчитанные на детей дошкольного и младшего школьного возраста.

По ходу написания статьи прочла в интернете памятку для родителей, звучащую прямо-таки как воззвание: «Родитель! Помни, что несовершеннолетние наиболее подвержены опасностям сети интернет, а родители несут ответственность за своих детей!» Пафосно, но верно. И пусть ваш взрослый ребенок будет недоволен, что вы лезете к нему с расспросами о его компьютерных интересах, контактах, переписке в сети – лезьте! Чтобы потом не хвататься за голову, когда уже будет поздно…

Елена Летягина