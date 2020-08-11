Пострадавшего в перестрелке прооперировали.

Во время операции из него извлекли две пули из трех, сообщил заведующий отделением ортохирургии первой городской больницы Шымкента Нуржан Естемесов. По его словам, пациенту предстоит еще одна операция:

«Мужчина 1985 года рождения поступил к нам с огнестрельным ранением правой лопатки и правой задней части ноги. После осмотра было принято решение о проведении операции, которая длилась более двух часов».

К слову, палата, в которой находится пострадавший, охраняется четырьмя омоновцами.

Тем временем в социальных сетях и мессенджерах распространяется ориентировка на подозреваемого. Журналист Михаил Козачков считает, что подозреваемый имеет непосредственное отношение к Арману Джумагельдиеву, более известному, как Дикий Арман.

Журналист Козачков в своем телеграмм канале опубликовал фотографии разыскиваемого, на которых он запечатлен с Диким Арманом.

Также отмечается, что разыскиваемый сейчас в Шымкенте человек, распространял благотворительную помощь от Дикого Армана и на специально созданной странице в Инстарам публиковал отчеты о ее доставке и благодарные отзывы от жителей.

Напомним, вечером, 10 августа в одном из заведений Шымкента произошла перестрелка. По неподтвержденной пока информации, в результате один человек погиб.

В Департаменте полиции, где мы попросили прокомментировать инцидент, нам ответили – как только будет согласовано с прокуратурой.