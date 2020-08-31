Об этом сообщил в социальной сети Министр образования РК Асхат Аймагамбетов. «Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил Министерству продолжить работу по реализации всех норм Закона «О статусе педагога».

Одним из важнейших его положений является защита педагога от привлечения к несвойственным функциям и нерегламентированной отчетности.

Эти нормы особо актуальны в преддверии нового учебного года.

Несмотря на принципиальную позицию Министерства в этом вопросе, к сожалению, нарушения все еще встречаются.

Буквально неделю назад было возбуждено административное дело по Ленгерской вспомогательной школе-интернату, где педагогов привлекли к работам, которые не входят в их должностные обязанности.

Департамент по обеспечению качества в сфере образования выехал на место и провел служебное расследование. Факты подтвердились, и и.о. руководителя школы привлекли к административной ответственности.

Проведено служебное расследование и в г.Кентау Туркестанской области — там учителей привлекали к ремонту школы. И.о. директора школы имени Молда Муса и сотрудника Кентауского горОО также привлекли к административной ответственности.

За короткий период в территориальные департаменты по обеспечению качества в сфере образования поступило около сотни обращений. Наложено более 30 административных взысканий, причем не только на должностные лица, но на родителей учеников.

Эта работа будет проводиться постоянно.

Кроме административных наказаний, будут применяться и другие дисциплинарные меры вплоть до увольнения ответственных лиц.

Все должностные лица, от руководителей территориальных органов до директоров школ, несут особую ответственность за защиту прав учителей.

Говоря о защите прав педагогов, надо помнить и о необходимости добросовестного исполнения всеми без исключения своих обязанностей.

Ведь новый закон несет и новые требования. Каждый, кто занимается педагогической деятельностью, должен быть примером для подрастающего поколения и руководствоваться в своей работе нравственными принципами и ценностями.

Культура поведения, тактичность, добросовестность, честность, уважение чести и достоинства личности – это основы педагогической этики.

Чтобы отслеживать соблюдение этих принципов, мы рассматриваем возможность создания специального коллегиального органа, который будет рассматривать, в первую очередь, вопросы правонарушений в отношении учителей, а также вопросы грубых нарушений педагогической этики.

Э то Совет по вопросам педагогической этики и защите прав педагогов. Такой институт впервые в пилотном режиме введен с августа этого года в городе Нур-Султане.

В дальнейшем советы по этике могут появиться во всех регионах страны. Планируется, что они будут работать при Департаментах по обеспечению качества в сфере образования.

Мы все были свидетелями эффективной работы Советов по этике госслужащих при Агентстве по госслужбе, деятельность создаваемых советов будет организована по их примеру.