В Шымкенте для развития малого и среднего бизнеса местным товаропроизводителям предоставляются земельные участки.

Об этом стало известно в ходе совещания под председательством акима города Мурата Айтенова.

В рамках мер по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары в городе проводится стратегическая работа по предоставлению заемных средств в оборот на торговые объекты, проведению товарных интервенций, открытию передвижных социальных торговых точек, выделению земельных участков местным товаропроизводителям, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

«Через АО «СПК» «Shymkent» выделены земельные участки для продовольственных точек СПК «Байтерек АГРО», который занимается реализацией мяса, а также для ТОО «ТАССАЙ Кус», реализующее яйца», — сказал исполняющий обязанности руководителя управления сельского хозяйства и ветеринарии Жанбатыров Абунасыр.

Кроме того, он отметил, что до конца года планируется выделить земельные участки для таких производителей как АО «ШЫМКЕНТ МАЙ» (подсолнечное масло), ТОО «АЛТЫН-Дан» и ТОО «DANI NAN» (мука), ТОО «ШЫМКЕНТ СУТ» (молочная продукция), ТОО «ШЫМКЕНТ кус» (яйца и мясо птицы), ТОО «БАРЫС-2007» (макаронные изделия).

Наряду с этим, в дальнейшем будут расширены торговые сети «Фиркан» и «Грамад».

Также для стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары в городе реализуется развитие передвижных социальных торговых точек. В настоящее время на 6 рынках и в 3 местах, расположенных на густонаселенной зоне, работают передвижные торговые точки. В сентябре дополнительно откроют 8 торговых точек в 4 районах.

«Земельные участки должны предоставляться в определенные сроки по определенной системе. Поручаю организовать работу в этом направлении, а также увеличить запасы товаров. Также не допускать необоснованного роста цен и держать этот вопрос на постоянном контроле», — резюмировал Мурат Айтенов.