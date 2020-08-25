Спасатели Шымкента ответили сегодня на этот вопрос.

Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям установили нескольким многодетным семьям города ограничители на окна, чтобы предотвратить случаи, когда малыши выпадают из окон с высоты.

В семье Алтыбаевых подрастают трое детей. Уследить за непоседливыми малышами сложно, — признается их бабушка. Особую тревогу у Ултуган-апай вызывают окна — ловушка для детского любопытства. Недоглядели! Сколько раз спасатели слышали эту фразу. Чтобы не попасть в капкан своей же халатности, они советуют подумать о безопасности ДО того, как гром грянет. Ограничитель не позволит малышу открыть окно нараспашку. Специальный пластиковый тросик убережет ребенка от опасной высоты, их бесплатно устанавливают многодетным и малоимущим жильцам многоэтажек.

«Спасибо большое, что установили защитный механизм, я все время детям говорю — не подходите к окну, не открывайте. Но это же дети, не всегда слушают взрослых, жарко станет или интересно, что там происходит на улице. Теперь я буду спокойна», — рассказала Ултуган Алтыбаева жительница г.Шымкента.

За 7 месяцев этого года в Казахстане их окон выпали 75 детей, многим из которых едва исполнился год. Семеро малышей разбились насмерть. Подобные трагедии в этом году, к счастью, обошли шымкентские семьи, однако бдительность лишней не бывает.

«Хочется попросить родителей приобрести такие замки, для профилактики и безопасности детей, которых часто оставляют одних дома. Эти замки помогают держать окна в приоткрытом состоянии. Дети остаются в опасности, когда остаются без присмотра родителей, когда мебель расположена близко к окнам, ребенку становится интересно что происходит за окном, он лезет посмотреть и может случиться непоправимое», — уверен Жолдас Ахметов, главный специалист отдела по ЧС Енбекшинского района.

Приобрести подобные ограничители можно у специалистов, занимающихся установкой окон. Цена вопроса — всего 2 тысячи тенге. Есть и другие варианты: ручки с замком и съемные, или специальные защелки на стеклопакеты.

Анастасия Новикова