Дата проведения круглого стола через ZOOM формат: 5 августа 2020 года в 11:00 часов. 5 августа в 11.00 часов Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК проводит общественное обсуждение данного законопроекта, разработанного ранее группой депутатов Мажилиса Парламента РК. Сегодня документ находится на рассмотрении в Правительстве.

Необходимость нового законопроекта о защите животных в Казахстане давно назрела. В стране нет единого закона об ответственном обращении со всеми животными, в том числе домашними, дикими и сельскохозяйственными.

Сообщения о жестоком обращении с животными регулярно появляются в соцсетях. Однако, сегодня наказание за жестокое обращение с животными в Казахстане мягкое.

Между тем, практика показывает, что те, кто жестоко относятся к животным, в 5 раз чаще совершают жестокие преступления в отношении человека, в 4 раза более склонны к совершению имущественных преступлений.

В действующем законодательстве отсутствует понятие приютов для животных и стандартов их строительства, правила выгула и содержания домашних животных, а правила отлова и уничтожения бродячих собак и кошек разнятся по разным городам и населенным пунктам.

Вызывает немало нареканий общественности и сам процесс отстрела бродячих животных. Зоозащитники предлагают вместо этого создать приюты для животных и проводить стерилизацию кошек и собак. Некоторые хозяева бросают своих домашних питомцев, оставляют их без еды и воды на долгое время, не предоставляют вовремя ветеринарную помощь и т.д. Вызывают вопросы этического характера и проводимые в республике собачьи бои, возмущаются граждане и случаи жестоких условий содержания животных в некоторых казахстанских зоопарках и цирках.

В целом, проблема жестокого обращения с животными комплексная тесно переплетается с воспитанием детей, педагогикой, этикой, информационной, природоохранной и уголовно-исполнительной политикой.

Поэтому сегодня государством будут приниматься меры, в первую очередь, по ужесточению требований к содержанию животных в зоопарках, финансироваться гражданские инициативы по защите животных, а также поддерживаться зооволонтерство и продвигаться идеи ответственного отношения к животным как среди школьников, так и среди студентов.

В свою очередь, Минэкологии готово рассмотреть все предложения общественности по этому вопросу и учесть их при обсуждении законопроекта.