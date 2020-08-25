Специалисты управления цифровизации города Шымкент рассказали о том, что мобильные базовые станции не наносят вред здоровью человека.

В связи с этим, призвали население опираться на официальные источники и заключения квалифицированных специалистов.

По словам специалистов, радиоволны, излучаемые базовыми станциями, в 20 раз меньше радиоволн микроволновой печи, используемой ежедневно в домашних условиях, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

«Благодаря мобильным базовым станциям все звонки и фото-видео материалы доходят до своего адресата. Радиоволны, излучаемые базовыми станциями, не представляют опасности для жизни человека. По этому вопросу уполномоченными органами было сделано соответствующее экспертное заключение. Станции устанавливают с соблюдением всех санитарных норм. Для того, чтобы энергия волн была выше уровня жилых домов, антенны направляют вертикально. Даже если окно дома удвоит мощность радиосигнала, то стены и крыша дома сократят его в 30 раз. То есть, базовые станции не наносят вред здоровью человека», — сказал представитель управления Д. Алибеков.

На сегодняшний день в целях повышения доступа каждого жилого дома к бесперебойному интернету на территории города выделены соответствующие земельные участки для установки 11 базовых станций, оформлены государственные акты.

Кроме того, установлены зоны с низким сигналом и качеством интернета, а также определены 14 мест для установки базовых станций.