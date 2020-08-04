В Туркестанской области в ходе проведения специального мониторинга мобильные группы посетили 7061 объект.

В результате специалисты выявили нарушение карантинных требований на 1386 объектах, в отношении административных правонарушителей составлены протоколы. В частности, 732 физических лиц оштрафованы на 30 МРП (75 750 тенге) и еще в отношении 36 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц наложены штрафы в размере 230 МРП (638 940 тенге), сообщает Пресс-служба акима Туркестанской области.

В ходе рейда также были выявлены и приостановлены запрещенные массовые семейные и праздничные мероприятия. В целом, составлено 769 протоколов об административных правонарушениях, наложено штрафов на сумму 42 322 830 тенге, из них взыскано 26 784 75 тенге. Работа мобильных групп продолжается.