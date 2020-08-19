В Шымкенте около 50 тысяч фонарей ночного освещения. В целях профилактики и предотвращения износа ведется постоянный уход.

В текущем году в рамках государственно-частного партнерства планируется реализация проекта реконструкции и содержания систем наружного освещения города. Проектом предусматривается замена фонарей ночного освещения на энергосберегающие светодиодные LED фонари, а также снижение износа сетей наружного освещения. В настоящее время проводится работа по проведению конкурса, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

В рамках программы «Дорожной карты занятости» дополнительно ведутся работы по установке системы освещения на 39 улицах и реконструкции 4 уличных освещений, замена старых фонарей на светодиодные и установка дополнительных фонарей на Ленгерской трассе.