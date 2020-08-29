Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов и главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова в рамках онлайн-брифинга рассказали об особенностях обучения с 1 сентября в казахстанских школах.

Как отметил А. Аймагамбетов, на сегодняшний день подготовка к школе идет полным ходом. Новый учебный год по традиции начнется 1 сентября.

Однако в связи с эпидемиологической ситуацией новый учебный год начнется в дистанционном формате. Но при этом предусмотрены два исключения.

530 тыс. родителей учащихся подали заявки на обучение в дежурных классах

Во-первых, учащиеся начальных классов по заявлению родителей смогут обучаться в дежурных классах. Во-вторых, малокомплектные школы в отдаленных сельских населенных пунктах с благоприятной эпидемиологической ситуацией могут работать в традиционном режиме.

По последним данным, родители 530 тыс. детей уже подали заявки на оффлайн обучение, это 15% от общего числа школьников. 5% — школьники из глубинки малокомплектных заведений, их 202 тысячи. «В целом по стране 2,6 млн школьников. 80% — будут учиться дистанционно. Тут есть два варианта — через интернет, или по телевизору. «Ел арна» и «Балапан» готовы снова транслировать до 9 часов телеуроки. Их съемки продолжаются», — заверил министр.

Во время четвертой четверти прошлого учебного года использовались две основные платформы. За летний период были разработаны еще 6 платформы. Учебные заведения сами выбирают подходящую для них платформу. К дежурным классам будут предъявляться строгие требования Уроки в дежурных классах будут начинаться в разное время. Перемены также будут в разное время. Отменяется кабинетная система, то есть ученики будут обучаться только в одном кабинете. Очень жестко должны будут соблюдаться такие санитарные требования, как режим проветривания, режим уборки, вопросы термометрии, установка санитайзеров. В настоящее время местные исполнительные органы активно готовят школы к работе дежурных классов.

Почти 350 тыс. казахстанских педагогов получат статус «кибер»

Чтобы развить ИТ-навыки учителей, Министерством образования и науки разработан ряд курсов. «Чтобы эти навыки развить и помочь педагогам работать в новых условиях, мы разработали несколько видов курсов. Один из них называется «Учусь учить дистанционно».

Мы должны были охватить 347 тыс. наших педагогов, на сегодняшний день 323 тыс. уже получили сертификаты, завершили обучение. Остальные до 1 сентября завершат обучение. Надо отдать должное, что наши педагоги показали себя и в четвертой четверти, в большинстве своем, очень активно, быстро приспособились к новым условиям. Хотя это было непросто», — отметил А. Аймагамбетов.

Он также рассказал, что более чем в 10 нормативно-правовых актов Министерства были внесены поправки, чтобы адаптировать систему к новому формату. «Для детей и в целом для образовательного процесса наиболее эффективной формой обучения является традиционное обучение в стенах школ. Образование — это не только передача определенной совокупности информации. Это нечто большее, это и развитие эмоционального интеллекта, и вопросы социализации, и вопросы общения. Поэтому, безусловно, этот формат является наиболее приемлемым. Мы, как Министерство образования и науки, понимаем это, но с учетом эпидемиологической ситуации, угрозы для здоровья и жизни детей, и наших коллег, педагогов, мы вынуждены начать новый учебный год по рекомендации Министерства здравоохранения, главного санитарного врача, именно в таком режиме», — объяснил министр.

По его словам, обучение в дистанционном формате для детей, которые и ранее успешно учились и были хорошо самоорганизованы, новые условия обучения в дистанционном формате особых проблем не вызвали. «Нами, педагогами будут создаваться все условия для того, чтобы и в дистанционном формате по учебной программе необходимые навыки наши дети получали. Есть конкретные исследования по дистанционному обучению», — сказал А. Аймагамбетов.

Педагоги будут получать дополнительную зарплату за работу в дежурных классах

Асхат Аймагамбетов ответил на жалобу учителей о том, что те, кто ведут дежурные группы, не имеют право вести дистанционку. «Мы постоянно разъясняем, и в методических рекомендациях, и во всех выступлениях мы говорим о том, что это недопустимо. Те педагоги, которые имеют возможность вести в дистанционном формате и в группах, имеют право это делать. Большая проблема была нехватка нагрузки. Если у нас по типовому учебному плану в первых классах 24 часа в неделю. Но при этом физкультуру, английский обычно преподают другие учителя. В среднем нагрузка на учителей начальной школы была 15-16 часов. Не хватало до одной ставки — до 18 часов. Поэтому они вынуждены были обычно добирать часы», — сказал он.

Если класс — это 30 учеников, при нынешних условиях при обучении в дежурном классе этот класс будет разделен на две подгруппы по 15 детей. Соответственно возрастает нагрузка на педагога, но за дополнительную работу педагог будет получать также дополнительную заработную плату.

У него будет 28 часов, и он будет получать зарплату за все эти 28 часов. «Это надо назвать не доплатой, а заработной платой, которая регламентируется законодательством. Поэтому, бухгалтерия школы будет выплачивать эти деньги», — сказал министр. При этом, по словам А. Аймагамбетова, выплата компенсации учителям, заразившимся коронавирусом в ходе образовательного процесса, не предусмотрена.

Преподавателям предъявлены конкретные требования. «Данный вопрос предусмотрен инструкцией, утвержденной министерством здравоохранения. Возраст учителей, допускаемых к работе в классах, должен быть до 65 лет. Не допускаются к оффлайн обучению беременные, учителя с сахарным диабетом и другими хроническими заболеваниями. Всё это отслеживается руководителями школ. Соответствующие правила утверждены и доведены до сведения учителей», — сказал глава МОН.

Длительность уроков в дежурных классах должна составлять 40 минут

Также А. Аймагамбетов отметил, что длительность уроков в дежурных классах должна составлять 40 минут, и школам следует придерживаться этой рекомендации. «У нас есть методические рекомендации, мы говорим о том, что рекомендуемая длительность уроков в дежурных класса должна составлять 40 минут. Поэтому если есть такие школы, мы соответственно, будем проводить разъяснительную работу и дополнительно инструкции о том, что необходимо придерживаться соответствующих требований, мы эту информацию повторно доведем. Потому что когда некоторые коллеги пытаются все это уместить в один час, то вообще самого смысла от проведения таких дежурных классов и таких уроков нет. Это и для родителей неудобно. Если родитель привел ребенка, написал заявление в дежурные классы, и через час он должен его забрать. И при этом мы говорим о том, что мы осваиваем типовую учебную программу, конечно, здесь возникает слишком много вопросов. И это не правильно. Поэтому соответствующую работу повторно мы с нашими коллегами проведем», — заверил министр.

Министр образования и науки также отметил, что при необходимости дети могут учиться и в субботу, соответствующее решение принимает педсовет вместе с руководителем организации образования. Этот вопрос входит в компетенцию школы. Обучение детей нулевых классах также предусмотрено в дежурных группах. Если родитель изъявит желание, напишет заявление, то в школах по возможности будут открываться дежурные классы и для предшколы. 1 сентября вместо общешкольной линейки пройдут классные часы Методические рекомендации о проведении традиционного Дня знаний уже отправлены в управления образования и директорам школ. Предусмотрены два формата праздничных мероприятий. Для учеников «дежурных классов» учителя проведут классные часы в кабинетах. А для школьников на «дистанционке», соответственно, онлайн.

«Обычно как у нас было: 1 сентября дети приходили в школу, была торжественная общешкольная линейка, после нее дети шли в свои классы, где проходили классные часы. В данном случае общешкольной линейки в таком формате проведения нет необходимости. Будут классные часы в каждом классе. Если дети обучаются очно, в дежурных классах, соответственно, учитель проведет со своими детьми классный час и все необходимые мероприятия. А если дети обучаются в дистанционном режиме, то для проведения классного часа 1 сентября нет специальной необходимости приходить в школу. Для них это мероприятие будет организовано в дистанционном формате», — отметил министр. По какому принципу определяли в каких школах вести традиционное обучение?

По словам министра, проблема не в доступе к интернету, а эпидемиологической ситуации. «Проблема не в том, что сельская школа или городская, есть интернет или нет. Ученики с первого по четвертый класс имеют право учиться в дежурных классах. В традиционном формате будут учиться дети малокомплектных школ. Независимо от подключения к интернету, а из-за благоприятной эпидемиологической ситуации. Это 202 тысячи учеников, это всего 5-6% от общего контингента учеников. Это 2 652 школы в отдаленных сельских пунктах. В некоторых школах учатся 3 ученика, где-то 6, максимум 20», — объяснил А. Аймагамбетов.

«Әліппе» будут готовить по методике Ахмета Байтурсынова

В первой и второй четверти ученики первых классов с казахским языком обучения будут заниматься по «Әліппе», а позже по учебнику «Ана тілі». По его словам, программа на стадии подготовки и готова к утверждению. Учебник будет основан на методике Ахмета Байтурсынова. «Учебник будет разработан с учетом специфических, исконно традиционных качеств и особенностей казахского народа. К примеру, переход от простого к сложному. К примеру, фонетика. В казахском языке есть свои специфические звуки. Учитывая все особенности, мы вместе с учеными, разрабатываем методику, которая и по содержанию будет очень интересна детям. Они ведь приходят с разными уровнями подготовки. И обучение чтению будет проходить по этой методике», — отметил А. Аймагамбетов.

Студенты из сел могут проживать в общежитиях при вузах Министр образования и науки РК

Асхат Аймагамбетов отметил, что студенты, живущие в регионах с затрудненным доступом выхода в интернет, могут учиться в общежитиях при вузе. «По студентам — там, где вообще нет интернета, нет возможности обучаться, мы создали возможность приехать и проживать в наших общежитиях. Руководители учебных заведений как раз проводят эту работу. И в этих общежитиях они будут также обеспечены необходимым высокоскоростным интернетом, проживанием», — сказал А. Аймагамбетов. При этом будут соблюдаться санитарные требования по самоизоляции и социальному дистанцированию. «Наши вузы получили от нас поручения, рекомендации о том, что надо выявлять таких детей, где есть проблемы с интернетом, с обеспечением учебного процесса в связи с техническими или инфраструктурными проблемами», — сказал глава МОН. Будут подготовлены специальные программы и возможности для обучения и проживания в стенах общежития. Вопрос взаимодействия с родителями является наиболее приоритетным

Важное направление — работа с детьми и методическая и методологическая поддержка родителей. Эксперты и международный опыт говорят о том, что эту работу необходимо проводить очень активно.

По словам А. Аймагамбетова, МОН провело более 515 вебинаров для родителей школьников. Все эти вебинары есть в YouTube и в социальных сетях. «Количество просмотров специально подготовленных роликов только подведомственного центра Орлеу — более 1 млн, приняли участие более 400 тыс. родителей», — сказал министр. Кроме того, 20 августа т. г. по всей стране МОН специально организовало родительские собрания. «Важно провести работу с родителями: рассказать, как будет учиться ребенок, каким будет распорядок дня. В связи с тем, что ребенок теперь постоянно пользуется интернетом, это вопросы кибергигиены, кибербезопасности, взаимоотношений внутри семьи. На сегодня многие эксперты фиксируют, что в условиях именно дистанционного обучения, карантина, актуализируются вопросы бытовых конфликтов, бытового насилия. Поэтому мы акцентируем внимание на этот вопрос. Вопрос взаимодействия с родителями является наиболее приоритетным для нас. Большая нагрузка в настоящее время ложится на родителей. Мы это понимаем», — добавил А. Аймагамбетов.

До 1 сентября 420-450 тыс. компьютеров будут переданы школьникам

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов прокомментировал информацию о якобы добровольно-принудительном порядке покупки компьютеров для школьников бизнесменами. Он подчеркнул, что никто не может заставить меценатов или бизнесменов приобретать компьютеры. «Это не правильно. Я думаю, что это незаконно. В рамках ежегодной акции “Дорога в школу”, которая существует уже более 20 лет, меценаты, госслужащие и представители общества оказывают помощь. Кому-то приобретаются ранцы, школьные принадлежности, школьная форма, планшеты и компьютеры. В этом году акция продолжается. По поводу перекладывания ответственности на бизнес в вопросе покупки компьютеров. Я считаю, что это не совсем верная информация», — отметил министр.

По его информации, местные исполнительные органы выделили финансы для приобретения техники. Кроме этого, были дополнительно направлены средства из республиканского бюджета. «До 1 сентября планируем передать 420-450 тыс. компьютеров для временного пользования школьникам.

Здесь нужно понимать, что это имущество школы. Сейчас много вопросов поднимают, что нужно отдать компьютеры навсегда. Однако они приобретаются для школы, чтобы в дальнейшем школьники могли ими пользоваться в рамках учебного процесса. Порядка 200 тыс. компьютеров уже передали детям. Ежедневно идет поставка», — сказал А. Аймагамбетов. Министр напомнил, что в приоритетном порядке техникой обеспечиваются многодетные семьи, семьи с низким достатком или семьи с ребенком с особыми образовательными потребностями.

«Бывает ситуация, когда в семье одновременно учатся четверо или пятеро детей. Поэтому давать один компьютер на всю семью недостаточно. Мы соответствующие рекомендации и инструкции уже довели до наших коллег. Для таких семей по возможности будут вопросы решаться», — сказал он.

Необходимости в домашних заданиях нет

Кроме того, министр объяснил отмену домашних заданий для школьников. «Когда дети обучаются в дежурных классах, понятно, что они обучаются очно, там делают учебные задания, работают в классах и потом им задают домашние задания. Но когда ребенок обучается в дистанционном формате – все задания, которые дает учитель, то есть давать отдельно задания и плюс к нему еще давать задания, конечно, это нелепо, и в этом необходимости нет. И в начале четвертой четверти мы как раз это видели, это была большая перегрузка для детей и родителей, педагогов. Потому что это все надо было проверять», — отметил министр. Асхат Аймагамбетов отметил, что сейчас, учитывая, что дистанционное обучение — это обучение дома и все задания, которые дают детям фактически — это и есть домашние задания.

«Два раза отдельно давать учебные задания, отдельно давать домашнее задание необходимости нет. Поэтому это все мы объединили в единое учебное задание. То есть учитель дает задание для ребенка, которое он должен выполнить условно на интернет-платформе и это задание он должен делать. К нему еще дополнительно давать какое-то задание, отдельное, называя это домашним заданием, конечно, в этом необходимости нет», — отметил Асхат Аймагамбетов.

В РК образованию и науке уделяется особое внимание

Также в рамках брифинга А. Аймагамбетов рассказал о проводимой работе по развитию сферы образования и науки. «Во всех поручениях Президент страны Касым-Жомарт Токаев ставит во главу угла образование. Были задания, касающиеся высших учебных заведений. Ведется борьба с теми, кто продажу дипломов превратил в бизнес. Закрыты несколько вузов, не соответствующих требованиям и стандартам», — сказал министр. Кроме того, принят закон «О статусе педагога», выделено 5,3 трлн тенге. В настоящее время учителя уже не привлекаются ко всем культурно-массовым мероприятиям, пытаются их освободить и от вороха бумажных отчетов. «Наука тоже находится под пристальным вниманием Главы государства. В этом году было поручено увеличить ее финансирование. Бюджет удвоился. Впервые выделяются такие значительные средства. Теперь главное – их освоение. То есть, создание механизма по прозрачному управлению деньгами», — сказал А. Аймагамбетов.

Дети не должны сдавать ПЦР-тесты для приема в спортивные секции

Главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова в свою очередь назвала незаконным и необоснованным требование некоторых спортклубов об обязательном ПЦР-тестировании детей перед началом тренировок в новом учебном году.

По ее словам, ПЦР-тест является диагностическим и для него должны быть клинические либо эпидемиологические показания: симптомы либо контакт с заболевшим. Постановлением главного государственного санитарного врача республики как для персонала, так и для посетителей не предусмотрено обязательное ПЦР-тестирование.

А. Есмагамбетова отметила, что отрицательный ПЦР-тест не гарантирует, что человек не заболеет через два или три дня. «Мы продолжаем ездить в общественном транспорте, общаться, посещать определенные места. Поэтому требование об отрицательном ПЦР-тесте для посещения каких-либо секций совершенно необоснованно. Тест на антитела тоже не предусмотрен ни одним нормативно-правовым актом при посещении какого-либо учреждения», — сказала она. В санитарных правилах есть пункт, который говорит, что в школе должно быть определено ответственное лицо. Требования есть разные. Это — требования к самой школе, к осуществлению дезрежима в школе, к персоналу школы, детям, учебному процессу. В зависимости от того, кто будет определен ответственным за все эти направления, к нему и будут применяться меры при выявлении нарушений. Если это касается учителя, то будет применяться меры к учителю. Если это связано с обеспечением школы санитайзерами, дезинфекционными средствами, работой вентиляционной системы, то есть то что не зависит ни от учителя, ни от медицинского работника, а от руководителя или директора школы, то соответственно меры будут применяться к нему.

Обязательно ли ношение масок школьниками?

Как отметила А. Есмагамбетова, сегодня у всех много вопросов вызывает ношение масок. Кто-то считает, что это не эстетично, кто-то считает, что это не нужно, у кого-то это вызывает дискомфорт, возможно, затруднено дыхание, возможно, сложно говорить. «Сегодня мы понимаем, что маска — это та мера профилактики, которая может защитить нас от заражения коронавирусной инфекцией. Поэтому сегодня оценивая с точки зрения “польза-вред”, мы должны понимать, что ношение маски обязательно. При этом когда мы говорим это в отношении детей и учителей, нахождение в школе — это нахождение в течение длительного времени в закрытом помещении. Это даже при наличии 15 детей, уже вызывает значительный риск. Соответственно мы должны защитить как детей, так и учителей. И ношение маски в этом случае все таки приносит больше пользы, нежеле вреда», — сказала Главный государственный санитарный врач.

Каковы основные сантребования в организациях образования?

Также Айжан Есмагамбетова ответила на вопрос о том, почему нет единых санитарных требований по учебному процессу в регионах страны. «Санитарные требования есть, они согласовываются с Министерством образования и науки и будут зарегистрированы сегодня-завтра. Они пока не утверждены, потому что есть требования и определенный порядок. При этом проект документа имеется во всех территориальных департаментах», — сказала А. Есмагамбетова. Главный санврач напомнила основные требования в организациях образования. Это — санитарный режим, наличие определенного запаса дезинфицирующих средств, наличие антисептиков на каждом этаже и перед каждым кабинетом образовательного учреждения, условия уборки и дезинфекции. Кроме этого, отменена кабинетная система, спортивные и культурные мероприятия. Введен регламент перемен и режим занятий. Обязательна социальная дистанция и ношение масок в дежурных группах. Учителя старше 65 лет, имеющие хронические заболевания, беременные должны преподавать в дистанционном формате.

В каких случаях могут закрыть школу?