Школьников обяжут сдавать экзамены по казахскому языку

Новый экзамен планируют ввести уже с 2023 года. Сдавать его будут ученики 5-8 и 10 классов.

Обязательный экзамен по казахскому языку введут в школах с нового учебного года. Такое предложение было выдвинуто на встрече представителей ассоциации педагогов с участием министра просвещения.

Проверять знание госязыка учащихся будут в письменной и устной форме. Оцениваться будут такие навыки, как аудирование, говорение, чтение, письмо. Задания будут составляться педагогами самостоятельно с соблюдением принципов академической честности, пояснили министерстве просвещения.

Итоговые оценки по указанному предмету в 5-8, 10 классах будут выставлять по результатам экзамена и годовой оценки.

Ранее премьер-министр Алихан Смаилов рассказал, что в закон «О гражданстве РК» готовят поправки. Согласно им иностранцам, не знающим казахский, теперь смогут отказать в гражданстве.