Министр образования посетил с рабочим визитом Шымкент

В первую очередь, Асхат Аймагамбетов решил ознакомиться с работой ЦОУ ДП Шымкента по обеспечению безопасности школьников, передает OTYRAR.

В ходе рабочего визита главный педагог страны побывал в департаменте полиции, встретился с начальником ДП Шымкента Кайратом Дальбековым, который заверил, поводов для беспокойства нет. Безопасность учащихся обеспечивают камеры видеонаблюдения, а они напрямую подключены к ЦОУ.

«На сегодня в 235 шымкентских школах, в том числе 151 государственной, за порядком следят камеры видеонаблюдения, а координируют их работу инспекторы Центра оперативного управления. Все камеры в школах интегрированы с камерами видеонаблюдения ЦОУ. Это дает нам возможность в режиме реального времени обеспечивать безопасность в стенах школьных заведений», – заключил Дальбеков.

Далее, в онлайн формате министр просвещения лично апробировал работу “тревожных кнопок”. Он нажал кнопку “SOS”, на которую мгновенно отреагировал директор одной из школ. Как отмечают полицейские, с помощью кнопок “SOS” они могут оперативно реагировать при возникновении чрезвычайных ситуаций. В заключении своего визита Асхат Аймагамбетов поблагодарил шымкентских полицейских за работу и пожелал им успехов в нелегкой службе.