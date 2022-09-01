Первый звонок прозвенел в 223 школах Шымкента

1 сентября — это первые звонки в школе и волнения, море цветов и белых бантов, и, конечно, традиционные уроки. Это самый долгожданный день для тех, кто впервые переступит школьный порог.

А их в этом году, к слову, рекордное количество- 28 тысяч первашей зачислили в ряды школьников южного мегаполиса.

Предыстория

Кстати официально начало учебного года в Советском Союзе было назначено на 1 сентября в 1935 году. Инициатором идеи превратить 1 сентября в праздник под названием «День Знаний» считается известный советский педагог Фёдор Брюховецкий. Традиция первого звонка тоже является его заслугой.

Однако официально «День знаний» 1 сентября был учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР № 373-11 лишь в 1984 году.

Интересные факты

Оказывается, так же как и мы 1 сентября идут в школу дети 122 стран. В 43 странах учебный год начинается 1 января. А в 16 странах он начинается в марте, в 10-ти странах – в августе.

В Чехии отличной оценкой считается 1 балл, а неудовлетворительной – 5 баллов. Во Франции применяют 20-ти бальную систему.

Интересно, что в первый день нового учебного года в Германии дети приходят в школу с большими пакетами конусообразной формы, которые они делают самостоятельно незадолго до праздника. Туда родители кладут не только те вещи, которые могут понадобиться ребенку на уроках, но и различные сладости. Этой традиции уже около 100 лет.

В Японии праздник, аналогичный нашему Дню знаний, отмечают весной: дети идут в школу в апреле, а заканчивают ее в марте следующего года.

В Нидерландах есть такое правило: как только ребенку исполняется 4 года, он на следующий день идет в школу.

В США до сих пор нет точной даты начала учебного года. В каждом штате свои правила: административный округ устанавливает дату начала учебы и расписание семестров. В первый день в школе уроки не проводят. Первоклашки и их родители приходят в школу и знакомятся с учителем и классом — без цветов и бантов.

Трудно представить казахстанские школы без торжественных линеек, посвященных началу учебного года. Сегодня первый звонок прозвенел в 223 школах южного мегаполиса.