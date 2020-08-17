Уважаемые соотечественники!

Три года назад была проведена конституционная реформа.

Заложена основа глубокой модернизации партийно-политической системы.

Усилены роль Парламента и подотчетность Правительства.

Реализован переход на пропорциональную систему выборов представительных органов.

В этом году численный порог для регистрации политических партий снижен в 2 раза.

Законодательно введена квота в 30% для женщин и молодежи в партийных списках.

Именно партии должны стать источником выдвижения во власть новых лиц – профессионалов своего дела, авторитетных лидеров, людей, болеющих за судьбу страны, умеющих принимать решения и вносить конструктивные предложения.

Понимая свою историческую ответственность, «Nur Otan» принял программу «Доверие. Диалог. Уверенность в будущем».

Результатом «перезагрузки» правящей партии станет проведение масштабных праймериз по всей стране.

Это – внутрипартийные выборы.

Это реальный социальный лифт.

Конкурентный отбор, поиск свежих идей и проектов.

Многие известные политологи и гражданские активисты поддержали данную идею.

Это люди с проактивной гражданской позицией, которые объединились в Лигу сторонников «Nur Otan» и готовы принять участие в реформах.

Необходимые условия для открытых и подотчетных внутрипартийных выборов нами созданы.

Главное – обеспечить прозрачность и честность, равные условия и конкурентность для всех участников.

Уверен, что в атмосфере доверия и взаимного уважения будут подняты волнующие граждан вопросы.

Озвученные проблемы партия должна взять «на карандаш».

Все решения необходимо увязать с возможностями бюджета для включения в предвыборные программы каждого района, города, области.

Перед страной стоит вопрос восстановления экономического роста после пандемии, создание рабочих мест, оживление работы малого и среднего бизнеса.

Также предстоит проанализировать проблему борьбы с пандемией и подготовиться на случай ее второй волны.

Все это войдет в предвыборную программу партии и станет руководством к действиям нуротановцев на следующие 5 лет.

Призываю всех партийцев и сторонников «Nur Otan» принять самое активное участие в этом важном для нашей страны политическом событии!