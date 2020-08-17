Уважаемые соотечественники!
Три года назад была проведена конституционная реформа.
Заложена основа глубокой модернизации партийно-политической системы.
Усилены роль Парламента и подотчетность Правительства.
Реализован переход на пропорциональную систему выборов представительных органов.
В этом году численный порог для регистрации политических партий снижен в 2 раза.
Законодательно введена квота в 30% для женщин и молодежи в партийных списках.
Именно партии должны стать источником выдвижения во власть новых лиц – профессионалов своего дела, авторитетных лидеров, людей, болеющих за судьбу страны, умеющих принимать решения и вносить конструктивные предложения.
Понимая свою историческую ответственность, «Nur Otan» принял программу «Доверие. Диалог. Уверенность в будущем».
Результатом «перезагрузки» правящей партии станет проведение масштабных праймериз по всей стране.
Это – внутрипартийные выборы.
Это реальный социальный лифт.
Конкурентный отбор, поиск свежих идей и проектов.
Многие известные политологи и гражданские активисты поддержали данную идею.
Это люди с проактивной гражданской позицией, которые объединились в Лигу сторонников «Nur Otan» и готовы принять участие в реформах.
Необходимые условия для открытых и подотчетных внутрипартийных выборов нами созданы.
Главное – обеспечить прозрачность и честность, равные условия и конкурентность для всех участников.
Уверен, что в атмосфере доверия и взаимного уважения будут подняты волнующие граждан вопросы.
Озвученные проблемы партия должна взять «на карандаш».
Все решения необходимо увязать с возможностями бюджета для включения в предвыборные программы каждого района, города, области.
Перед страной стоит вопрос восстановления экономического роста после пандемии, создание рабочих мест, оживление работы малого и среднего бизнеса.
Также предстоит проанализировать проблему борьбы с пандемией и подготовиться на случай ее второй волны.
Все это войдет в предвыборную программу партии и станет руководством к действиям нуротановцев на следующие 5 лет.
Призываю всех партийцев и сторонников «Nur Otan» принять самое активное участие в этом важном для нашей страны политическом событии!