Пожар в Костанайской области. Хронология событий.

Огненная стихия уничтожила почти 43 тысячи гектаров леса в Костанайской области. Начавшийся с загорания сосен и сухой травы лесной пожар перерос в крупнейшее ЧП.

Предлагаем вспомнить хронологию трагедии. Итак первые сообщения от МЧС появились 3 сентября.

По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, лесной пожар начался около деревни Казанбасы 2 сентября в 15:10. Пожар находился в 20 километрах от села.

Тушение пожара осложнялось порывами ветра и сильной жарой, густой растительностью и отсутствием подъездных путей. Скорость ветра достигала 10-12 метров в секунду, температура на улице в тот день была +36 градусов.

Оперативный штаб: объединились силы 4 областей

На месте пожара был создан оперативный штаб в 10 км от села Новонеженка в сторону села Казанбасы. В его составе — руководители госорганов, на месте находится и глава МЧС Юрий Ильин. Также объединились личные составы ЧС 4 областей — Костанайской, Акмолинской, Карагандинской и Северо-Казахстанской.

В тот же день, 3 сентября, сообщалось, что трассу республиканского значения «Костанай — Аулиеколь — Сурган» из-за задымления пришлось закрыть в Костанайской области.

Позже появились сообщения, что огонь перекинулся на жилые строения сел Аманкарагай, Озерное, Лесное и на территорию Аманкарагайской нефтяной базы,

Эвакуация и помощь пострадавшим

Всего эвакуировано 1841 человек. Местными исполнительными органами организовано размещение эвакуированных в Аулиекольской средней школе и Аулиекольской школе-интернате.

По словам жителей, люди бежали от огня в чем могли, оставив сгорать все свои сбережения, накопленное имущество, дома. На помощь пострадавшим во всех регионах Казахстана открыли пункты сбора продуктов питания, теплой одежды, детского питания, продуктов длительного срока хранения, гигиенических средств. Развернули горячую линию для костанайцев, где оказывается психологическая помощь.

Под завалами нашли первую жертву лесного пожара

4 сентября при разборе завалов в населенном пункте Аманкарагай выявили факт гибели человека. Скончался 86-летний мужчина с инвалидностью. Об этом заявил министр по ЧС Юрий Ильин.

Кроме того еще 10 человек получили травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести 10 человек. Среди них есть несовершеннолетний, 5 человек населения, 1 работник лесхоза, 1 акимата, 3 сотрудника МЧС.

На данный момент, 5 сентября 13:00, больше информации о погибших и раненных нет.

Ущерб сельскому хозяйству

Днем, 4 сентября, в Костанайской области объявили режим ЧС местного масштаба.

В пожарах, в селах Люблинка и Аманкарагай, погибло 12 голов крупного рогатого скота, 118 свиней, 261 птица.

Что касается посевов, некоторые поля были повреждены, но массового уничтожения не наблюдается, сообщил Минсельхоз.

Уголовное дело. МЧС заявил, что не исключают версию поджога

К расследованию пожаров в регионе подключилась Генпрокуратура. Проверка проводится сразу по трем статьям Уголовного кодекса.

«По указанным фактам начаты досудебные расследования по: части 2 статьи 204 Уголовного кодекса – «Неосторожное обращение с огнем, повлекшее тяжкие последствия и причинившее особо крупный ущерб»; части 1 статьи 341 УК – «Уничтожение лесов»; части 3 статьи 292 УК – «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц«»,, — сообщила Генпрокуратура о начале досудебного расследования в своем Telegram-канале.

Тем временем, министр ЧС Юрий Ильин в ходе брифинга на телеканале Хабар 24, отвечая не вопросы журналистов, заявил, что не исключает версию умышленного поджога.

«Рассматриваются различные версии. Мы на данное время исключаем версию – природный пожар, возникший в результате грозовых разрядов, так называемые «сухие грозы». Остальные версии – начиная от неосторожного обращения с огнем до умышленного поджога, – естественно, будут следственными органами рассматриваться», – рассказал Юрий Ильин.

Токаев прибыл в Костанайскую область

В результате природного пожара сгорело более 43 тысяч гектаров леса из 106. Лесной пожар перекинулся на населенные пункты. Уничтожены и повреждены 108 строений, эвакуированы 1841 человек. Грузовики с гуманитарной помощью направляются из всех регионов Казахстана в эпицентр трагедии.

На место прибыл и Глава государства Касым-Жомарт Токаев, чтобы лично ознакомиться с принимаемыми мерами по ликвидации природных пожаров.