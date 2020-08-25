В Туркестанской области определены победители республиканского конкурса песен «Толқысын шартарап», посвященного 90-летию короля казахского вальса Шамши Калдаякова.

В конкурсе , организованном «Молодежным ресурсным центром», приняли участие около 40 претендентов из разных регионов страны.

На первом этапе конкурса отобрали 10 лучших участников, это известные музыканты и специалисты сценического жанра, на втором туре тройку призеров определяли зрительским голосованием.

По итогам голосования первое место заняла Аяулым Койшыбай, второе место досталось дуэту «Қос-Тұра», обладателем третьего стал Айдос Алкуат. Победители конкурса были награждены денежными призами.

Церемония награждения победителей конкурса прошла в родном крае народного артиста Республики Казахстан Ш. Калдаякова.

«В этот раз данный конкурс прошел в онлайн режиме из-за карантина. Мы должны соблюдать все требования. Цель конкурса -пропаганда творчества великого композитора Шамши Калдаякова, и надеюсь, что наша цель достигнута. Конкурс станет традиционным», — сказал Руководитель «Молодежного ресурсного центра» А. Омиртай.

Стоит отметить, что в рамках мероприятия прошла онлайн-экскурсия в «Доме Шамши», который был открыт в честь юбилея великого композитора. В экспозиции музея выставлены более ста вещей, принадлежавших ему и семье композитора.