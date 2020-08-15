В честь 90-летия со дня рождения казахского композитора аким Шымкента возложил цветы к памятнику Шамши Каладякова, передает Otyrar.kz

В церемонии приняли участие композитор, исполнитель Куралай Сатмухамбетова, шамшивед, композитор, обладатель ордена «Курмет» Калдыбек Курманали, директор Дома культуры города Нурлан Адильханов, члены Союза композиторов Уралхан Сеильбекова, Марат Оразметов. Артисты исполнили попурри в честь юбилея композитора.

«В эти дни мы отмечаем 90-летний юбилей Шамши Калдаякова. Это знаковая фигура в казахской культуре. Указом Елбасы Шамши Калдаякову было присуждено звание народного артиста. Его песня» Мой Казахстан» является государственным гимном нашей страны. Несмотря на пандемию, общественность широко отмечает юбилей нашего земляка. В рамках Года культурной столицы СНГ в онлайн-формате проводится традиционный фестиваль, посвященный творчеству Шамши Калдаякова. Помимо артистов из стран СНГ в нем участвуют и конкурсанты из США и Турции», — сказал глава города.

Глава города отметил значимость великого мэтра казахской культуры в истории народа. По мнению Айтенова, каждый должен помнить и знать, какую роль сыграл Калдаяков в истории и культуре Казахстана.

«Шамши Калдаякова известен далеко за пределам нашей страны, его великие произведения сегодня звучат практически везде. Его знают и чтят его память. Спасибо ему за великую музыку»,- сказал Мурат Айтенов.

После возложения цветов работники культуры вместе с чиновниками исполнили одну из песен великого композитора.

В честь юбилея композитора в Шымкенте проводятся творческие онлайн-вечера, виртуальные выставки и караоке.

Напомним, в городе именем Шамши Калдаякова названы улица, филармония и сквер.