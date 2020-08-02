Минздравом опубликована информация о первых результатах обновлённой статистики по COVID-19 в Республике Казахстан.

В целях обеспечения максимальной прозрачности данных по случаям COVID–19 и пневмоний, Министерством здравоохранения Республики Казахстан с 18 июля определены новые подходы к учету и формированию статистических данных.

После серии технических консультаций с Европейским региональным бюро ВОЗ было принято решение о переходе к кодированию и учету случаев COVID-19 по новым кодам международной классификации болезней.

Лабораторно подтвержденные случаи COVID-19 c 1 августа 2020 года будут учитываться со случаями пневмоний, с отрицательным результатом ПЦР тестом, но имеющие клинические и эпидемиологические признаки коронавирусной инфекции.

Измененные подходы к учету КВИ и пневмонии позволят делать правильные прогнозы заболеваемости, адекватно планировать необходимые ресурсы: медицинские кадры, койки, медицинское оборудование, лекарственные средства, а также обеспечить прозрачность статистики. Это подчеркивает открытую политику нашего государства в готовности совместно противостоять пандемии коронавируса и изучать ее последствия в тесной связи с международным сообществом.

Министерством здравоохранения Республики Казахстан для обеспечения достоверности статистических данных по коронавирусной инфекции был разработан Алгоритм кодировки и инструкции по вводу данных в информационные системы, проведено обучение медицинских работников в отношении назначения кодов COVID-19 в классификации МКБ-10.

Таким образом, по состоянию на 1 августа 2020 года, количество заболевших с лабораторно подтвержденным COVID-19 – 1226, умерло за последние сутки 36 человек.

Заболевших пневмонией с неуточненной этиологией, но имеющие клинические и эпидемиологические признаки коронавирусной инфекции – 5181. За минувшие сутки зарегистрировано 30 летальных исходов с данным диагнозом.