В полицию Туркестана с заявлением обратился местный житель, служитель одной из мечети о том, что неизвестные лица незаконно проникли в мечеть и похитили 10 тысяч тенге из ящика для пожертвований, передает Otyrar.KZ.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейский УП Туркестана задержали подозреваемого в краже пожертвований. Им оказался житель города Кентау, ранее судимый, который признался в содеянном.

Следствием установлено, что подозреваемый, воспользовавшись открытой дверью мечети, перелез через ограждение и незаконно проник в помещение.

Затем мужчина взял из ящика для пожертвований деньги и скрылся с места преступления.

Краденные деньги потратил на собственные нужды. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемый находится под подпиской.