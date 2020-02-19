Шымкентские полицейские задержали мужчину, совершившего кражу в одной из мечетей города.

Он украл из кармана куртки портмоне с деньгами и документами. Личность подозреваемого установили с помощью камер видеонаблюдения центра оперативного управления департамента полиции.

В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований управления полиции Абайского района по части 1 статьи 188 (Кража) Уголовного Кодекса Республики Казахстан.