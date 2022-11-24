Мужчину задержали за кражу велосипеда возле мечети

Мужчина украл велосипед возле мечети. В отдел полиции Мактааральского района обратился местный житель с заявлением о краже велосипеда марки «Asbike», который он оставил возле мечети.

Полицейские установили подозреваемого и задержали в Алматы. Им оказался местный житель, ранее судимый. Изъятый у молодого человека краденый велосипед вернули законному владельцу.

«В настоящее время подозреваемый арестован, проводится досудебное расследование по статье «Кража». По словам молодого человека, он совершил кражу велосипеда, чтобы добраться до дома. Полицейские Туркестанской области предупреждают, что единственный способ защитить себя от подобного вида краж — это не оставлять двухколесный транспорт без присмотра», — рассказали в департаменте полиции Туркестанской области.