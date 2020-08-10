Оперативники Сарыагашского РОП ликвидировали преступную группу, причастную к 4 кражам автомашин, совершенных на территории двух районов Туркестанской области, передает Otyrar.KZ.

В дежурную часть Сарыагашского РОП с заявлением обратился один из потерпевших о том, что ночью неизвестные лица угнали его автомобиль марки ВАЗ стоимостью свыше полмиллиона тенге.

С аналогичным заявлениями в районный отдел полиции обратились ещё несколько потерпевших автовладельцев.

Оперативники сразу же приступили к необходимым розыскным мероприятиям, опросили потерпевших и очевидцев, тщательно проверили места преступлений, а также точки реализации автозапчастей на предмет сбыта краденного имущества.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Сарыагашского РОП задержали преступную группу автоугонщиков, состоящую из 6 местных жителей.

Следствием установлено, что преступная группа похитила 3 автомашины у жителей Сарыагашского района и 1 автомобиль у жителя города Жетысай.

Затем краденный автотранспорт подозреваемые прятали у себя дома, а после планировали разобрать и реализовать на запчасти.

Полицейскими на сегодня выясняется причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям.