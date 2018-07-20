Глава Независимого автомобильного союза Казахстана Эдуард Эдоков рассказал, как защититься от автоворов, передает Tengrinews.kz.

По мнению Эдокова, один из самых недорогих и действенных методов — выгравировать на боковых зеркалах автомобильный номер вашей машины.

«Одна из самых распространенных мер защиты своих зеркал — это гравировка на них госномеров. Если на зеркале выгравирован госномер вашего авто, то продать эту запчасть нереально. Это идентификация. Соответственно, снимать это зеркало смысла нет — его никто не купит. Если на вашей машине будет автозеркало с чужим госзнаком, сразу будет понятно, что оно краденное, скорее всего. Гравировка стоит от 500 до 1 000 тенге. Насчет защиты фар ничего сказать не могу», — говорит Эдуард Эдоков.

Что касается колес, Эдуард Эдоков посоветовал ставить на них «секретки» — специальные гайки, болты, которые откручиваются спецключом.

«У этих гаек специальная конструкция, их можно открутить только спецключом. Если на каждом колесе будет специальная гайка, то снять колесо будет крайне сложно, практически невозможно», — говорит глава Независимого автомобильного союза Казахстана.

Эксперт также подчеркнул, что автомобили следует оставлять на охраняемых стоянках, желательно на освещенных. Если же автовладелец ставит машину около дома, нужно убедиться, что поблизости есть фонари и камеры наблюдения. Если их нет — нужно попытаться установить оборудование самостоятельно.

По мнению эксперта, кража и скупка автозеркал и других деталей уже давно поставлены на поток.

«Затраты на воровство минимальны. И для кого-то это прибыльный бизнес. И это не является новостью или откровением для нашей полиции. К МВД и полиции остается множество вопросов, так как трагедия с Денисом Теном произошла среди белого дня в центре города», — заявил эксперт.

Денис Тен скончался 19 июля от полученных ножевых ранений. На пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой в Алматы на него напали автоворы, застигнутые на месте преступления.

Денис Тен был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в Центральную городскую клиническую больницу. Врачи боролись за его жизнь несколько часов, но спасти не смогли.

Ранее специалисты рассказали, что стоимость автозеркал на внедорожник марки Lexus, которые пытались снять автоворы с машины Дениса Тена, стоят на рынке около 60 тысяч тенге.