Потеря вкуса и обоняния — один из самых распространенных признаков COVID-19, передает Otyrar.KZ.

Хотя слабость и лихорадка — одни из наиболее частых симптомов COVID-19, они могут говорить и о других инфекционных заболеваниях, в то время как потеря обоняния и вкуса — достаточно специфичный симптом.

Научно установлено, что коронавирус поражает центральную нервную систему, проникая в неё через обонятельные рецепторы.

По мнению ученых, запахи перестают чувствовать около 60% заболевших коронавирусом.

Почти у 90% из тех, кто потерял обоняние и вкусовые ощущения в результате инфицирования коронавирусом, они восстанавливаются в течение месяца.

Однако, учитывая размах нынешней пандемии, эксперты предупреждают, что для многих тысяч людей этот симптом может оказаться долгосрочным.