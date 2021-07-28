За прошедшие сутки в Шымкенте вакцинировано против коронавирусной инфекции 6 379 человек: I компонент – 1 778, II компонент – 4 601.

Всего с начала прививочной кампании вакцинировано 358 446 граждан. Из них 251 852 человека получили два компонента вакцины.

На 27 июля в городе зарегистрирован 421 случай заражения КВИ (с симптомами – 359, без симптомов – 62). 285 человек госпитализированы в инфекционный стационар, 136 человек взяты на домашний карантин.

В настоящее время в специализированных инфекционных стационарах имеется 3 106 коек. Занятость коек составляет 65%.

Кроме того за прошедшие сутки проведены проверки 815 объектов.

Из них в 12 объектах выявлены нарушения требований карантинного режима, составлены административные протоколы.

Эпидемиологическая ситуация в городе остается сложной.

Призываем жителей города соблюдать масочный режим в общественных местах и как можно скорее вакцинироваться.