В Шымкенте 2 августа в 11: 07 часов на территории ТОО «Визит», расположенного по улице Толеби Аль-Фарабийского района произошел пожар.

Прибывшие первые пожарные подразделения выясняли, что горит кровля складского помещения, общая площадь которого составляет 2430 кв. м., предназначенного для хранения и производства безалкогольных напитков.

Стены склада сэндвич, кровля профнастил на металлической обрешетке.

В 12-20 произошло обрушение кровли на площади 300 кв.м. Общая площадь пожара составила около 750 кв. м. Пожар локализован в 11.50 минут. По классу сложности по вызову №2 задействовано 21 единица техники и 89 сотрудников, 2 единицы техники местных исполнительных органов, 60 сотрудников и 8 единиц техники Департамента полиции. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, что производство перевели на безопасный реагент в 2016 году, сообщила Группа внутренних и внешних коммуникаций ДЧС г.Шымкент