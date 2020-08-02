Площадь пожара составила порядка 800 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.

Сегодня, в 11:07, в Аль-Фарабийском районе, в здании 11 по улице Толе би, относящемся к ТОО «Визит», произошло возгорание на складе сырья для изготовления пластиковых бутылок общей площадью около 2000 квадратных метров и на территории примыкающего навеса. В связи с этим на месте происшествия состоялся брифинг с участием исполняющего обязанности руководителя департамента по чрезвычайным ситуациям города Шымкента полковника Ергали Бахаева.

«В департамент по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре в 11:07. В оперативном порядке на место вызова были направлены 21 единица техники и 89 сотрудников. В 11:51 пожар был локализован и в 13:15 полностью ликвидирован. Площадь пожара составила порядка 800 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет», — сообщил Е. Бахаев.

Причины пожара выясняются.