Пневмонию победила пожилая жительница Шымкента.

87-летнюю Тен Марию доставили в инфекционный госпиталь в микрорайоне Асар с диагнозом — пневмония.

Пожилая женщина, находилась в критическом состоянии, и не могла самостоятельно дышать. Ее немедленно доставили в реанимацию. Там женщина 22 дня дышала при помощи аппарата искусственной вентиляции легких. За это время больную интенсивно лечили. После того, как здоровье пожилой женщины улучшилось, врачи перевели ее в палату. А уже сегодня бабушку сегодня выписали из больницы.

«Когда она была госпитализирована, ее состояние было очень тяжелым. Она находилась в реанимации около месяца. Сейчас ее состояние стабильное. Сегодня мы выписали пациентку», — рассказал Толбасиев Бауржан.

Пациентка сердечно поблагодарила медиков за то, что они спасли ее жизнь и при выписке обняла их.

«Пусть все будут здоровы, ваши дети, ваши родные! Спасибо вам всем большое, с вашей помощью я выздоровела», — благодарила врачей Мария Тен.