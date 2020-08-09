Сотрудниками Управления полиции Абайского района совместно с мобильной группой проведены оперативно-профилактические мероприятия на территории района.

Так, 6 августа около 17:00 часов в ходе проверки полицейские выявили, что в кафе “БОМОНД”, расположенном по улице Жиделибайсын, проходит “Қыз ұзату”. Собранные материалы по данному факту в целях привлечения к административной ответственности по части 1 статьи 425 КоАП РК (Нарушение требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов) направлены в Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг Абайского района.