В Шымкенте значительно снизился прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией, за последние сутки он составил 0,1 процент.

По информации городского управления здравоохранения, 16 августа было зарегистрировано 4 ковид-положительных пациента, и 19 случаев заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции. Всего этим типом пневмонии с начала августа в Шымкенте заболели 475 человек.

В инфекционных больницах города долечивается всего несколько сотен человек. Выхаживают даже самых тяжелых пациентов. Кроме того, в больницах и аптеках имеется двухмесячный запас лекарственных средств, который постоянно пополняются.

Анастасия Новикова