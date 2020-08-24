В порядке ли ваши документы?

Получив документ удостоверяющий личность или заграничный паспорт сроком на 10 лет, многие забывают о его сроке действия на долгие годы. Казалось бы, целых 10 лет, но день окончания срока документа, порой может застать врасплох.

Во избежание данной ситуации, которая может обернуться административным штрафом, Правительство для граждан просит шымкентцев проверять сроки действия своих паспортов и удостоверений личностей, заранее планируя посещение в Центр обслуживания населения.

Для получения паспорта и удостоверения личности, если это не первичное документирование, достаточно прийти в любой ЦОН, вне зависимости от места прописки и проживания, и подать заявление на оформление новых документов. В Казахстане можно без привязки к месту жительства оформить документы в случаях перемены ФИО, порчи документов, утери и истечения срока действия документов. А лицам, достигшим 16 летнего возраста, то есть получающим документ впервые, услуга оказывается в ЦОНе по месту прописки.

С начала текущего года 67 718 шымкентцев оформили свои удостоверения личности, и паспорта.

Согласно новому формату оказания услуг в Центрах обслуживания населения, свое посещение нужно заранее бронировать. Сделать это можно тремя способами: позвонив в колл-центр 1414, на сайте электронного правительства egov.kz или с помощью телеграм — бот EgovKzBot2.0.

В случае, если у вас появилась необходимость ускорить процесс получения документов, то оформление удостоверения личности может оказываться ускоренно в сроки — 2 рабочих дня, не считая дня оформления. Для этого вам необходимо заранее уведомить сотрудника миграционной службы при подаче заявления.