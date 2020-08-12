Об этом сообщил заместитель акима Айбек Саттыбаев на совещании по цифровизации с участием акима города Мурата Айтенова.

Согласно поручению акима городским управлением земельных отношений выделено 11 земельных участков для установки антенно-мачтовых сооружений и вынесено постановление об их легализации, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

По словам А.Саттыбаева, антенно-мачтовые сооружения будет устанавливать инвестор за счет собственных средств. Мобильные операторы связи планируют устанавливать свои базовые станции на данные антенно-мачтовые сооружения.

«Предлагаем осуществить установку базовых станций мобильных операторов на столбах освещения, принадлежащих управлению энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, путем их замены на более устойчивые столбы, которые установит инвестор. В частности, столбы с грузоподъемностью 1.5 — 2 тонны. Стоимость одной конструкции составляет порядка — 2 — 2.7 млн тенге. Для реализации данного проекта составлена Дорожная карта», — сообщил заместитель акима.

Также в рамках улучшения качества мобильного интернета и связи представителями министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности в Шымкенте проведена работа по выявлению проблемных участков покрытия сотовой связи, то есть мёртвые зоны. Вместе с этим, в рабочем порядке направлена дорожная карта с указанием 43 адресов для установки данного оборудования.

Стоит отметить, что эти участки определены по результатам драйв-тестов по улицам города, без учета статистики операторов сотовой связи и особенностей застройки города.

Кроме того, в целях проведения исследования и выявления необходимости установки базовых станций создана специальная группа. В работу группы вовлечены представители управления цифровизации, управления земельных отношений, а также специалисты мобильных операторов связи для определения мест локации и снятие ведомости координат с каждого из 43 земельного участка.

По информации ответственных специалистов, большинство проблем возникают при пользовании услугами внутри помещений, при отсутствии базовых станций в непосредственной близости от жилых комплексов и не прохождении сигналов сотовой связи вглубь жилых массивов.

На сегодняшний день специалистами проводится соответствующая работа в данном направлении.