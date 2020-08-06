В социальной сети широко обсуждается тема капитального ремонта, который идет на аллее Шамши Калдаякова.

На критику отреагировал первый заместитель акима города Шынгыс Мукан.

По словам Шынгыса Жумабековича, аллея Шамши была построена в 2006 году. В 2011 году при помощи спонсоров в центральной части сквера была построена сцена, «Аллея звезд», пешеходные дорожки и площадка.

По результатам последних исследований установлено, что более 80% пешеходных дорожек, построенных внутри аллеи, требуют ремонта. Вместе с этим, покрытия фонтанов, установленные вокруг сцены, а также металлические опрыскиватели подвержены гниению в результате коррозии. Также в неисправном состоянии находится система орошения зеленых насаждений. Наряду с этим, оборваны кабельные линии уличного освещения, проложенные непосредственно в земле, которые были построены на средства спонсоров. Кроме того, установлено, что работы по содержанию аллеи не проводились на должном уровне.

«В связи с этим, в 2019 году управлением энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент разработана и представлена сметная документация по благоустройству сквера «Шәмші әлемі». Стоимость проекта — 207,0 млн тенге. Генеральным подрядчиком является компания ТОО «Шымкент спец. комплекс». По проекту запланировано проведение полного обновления плит, замены системы орошения (выемка вертикальных скважин), установка дополнительных элементов благоустройства и другие работы.

На сегодняшний день по программе «Дорожная карта занятости» из республиканского бюджета выделено 207 млн. тенге. В настоящее время в работе задействовано 52 человека. Ремонтные работы будут завершены в сентябре. Поэтому не должно складываться понятие, что во время отсутствия средств мы разрушили и перестроили новую аллею. Конечной целью в выделении этих средств является создание рабочих мест», — резюмировал Шынгыс Мукан.

На сегодняшний день, ответственные специалисты поделили проведение ремонтных работ на 3 зоны. Первая из зон, аллея Шамши, также дворец бракосочетания и площадь возле озера. Однако, все три зоны требуют проведения ремонта. На аллее Шамши будут заменены плиты, а действующие памятники, установленные на «Аллее звезд», останутся без изменений.

В этом году в целях благоустройства города наряду с этими работами планируется благоустроить сквер «Чернобыль», сквер на площади Аль-Фараби, станцию «Спорт», расположенную на территории стадиона имени Кажымухана. Кроме того, начаты работы по озеленению микрорайона Кайтпас-1, а также ущелья Қасірет (5 проектов).