В редакцию телекомпании Отырар сегодня обратились строители, работающие в в микрорайоне «Шымкент сити». Они не могут получить зарплату уже 2 месяца.

«Когда я иду домой, мои внуки просят сладости купить. Что я могу им сказать? Как мне им в глаза смотреть?», — недоумевает пожилой рабочий.

Больше сотни человек в Шымкенте не могут получить свою заработную плату. Это — строители, которые не покладая рук, возводят многоэтажки в микрорайоне «Шымкент сити». Получить свои деньги арматурщики, штукатуры, сварщики и многие другие не могут уже несколько месяцев. В первый месяц БЕЗ зарплаты строители не сильно волновались и продолжали работать. Но когда деньги не увидели и два месяца спустя, стройка встала. Работать больше сотни строителей отказываются. Их терпение на пределе. Говорят, им нечем кормить свои семьи.

«Просто подумайте, 57 дней — значит не получать ни гроша. У кого-то заканчивается бензин, у кого-то проблемы в семье, у кого-то проблемы с кредитами. Приближается школа, а нам говорят — имейте терпение, но у нас уже его нет. Мы закончили 10 этажей! Теперь, наверное, будем обратно разрушать, не бесплатно же мы работаем?», -недоумевает Нурбек КАНЫБЕКОВ, строитель ТОО «Damdes Kurylys Invest».

Строители устроили забастовку, и уже два дня не берут в руки инструменты. С рабочими заключили договора. Все официально! Строители даже подумать не могли, что на такой серьезной стройке им могут не заплатить! Деньги на выплату зарплаты нашлись удивительно быстро! Через час после начавшегося скандала за закрытыми воротами, куда корреспондентов не пустили, послышались бурные аплодисменты.

«Да, нам компания привезла после вашего приезда деньги, мы очень рады, но почему нельзя было раньше зарплаты выплатить? Почему нужно звать вас? Деньги нам привезли наличными», — уверяет Кайрат КУРМАНТУРЛЫ, строитель ТОО «Damdes Kurylys Invest».

Ответить на этот вопрос заказчики, социально- предпринимательская корпорация «Шымкент», затруднились. А от встречи с журналистами и вовсе отказались.

Анастасия Новикова