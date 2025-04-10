В Шымкенте растет число трудовых споров

Всего за три месяца этого года в Шымкенте зарегистрировано более 600 жалоб, связанных с трудовыми отношениями. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года их было 433. Рост почти на 40%.

По словам сотрудника департамента инспекции труда Галымжана Шарипова, основная масса жалоб — это невыплаты и задержки зарплаты. В 2024 году инспекция рассмотрела около двух тысяч обращений. Более 60% именно по этому поводу.

Галымжан Шарипов, сотрудник департамента комитета инспекции труда г. Шымкента: «В прошлом году коллективные трудовые споры возникли на четырёх предприятиях. Когда поступает сигнал, наши инспекторы выезжают на место, принимают жалобы, проверяют документы. Если наличие трудовых отношений подтверждается — начинается проверка работодателя».

Если факт задержки зарплаты установлен, у работодателя есть 10 дней, чтобы погасить долг. Не успел — к делу подключаются судебные исполнители. А в случае систематических нарушений применяются уже административные меры.

Галымжан Шарипов, сотрудник департамента комитета инспекции труда г. Шымкента: «В прошлом году мы помогли вернуть долги по зарплате 442 работникам на сумму 109 миллионов тенге. В этом году — уже 18 миллионов. Из них 11 млн сотрудники получили. Остальное в процессе».

По всей стране ситуация схожая. С начала года инспекторы провели более 1300 проверок. Нарушений свыше 1600. И почти половина из них — это именно нарушение трудовых прав. За первый квартал инспекции удалось защитить интересы 10 тысяч казахстанцев.