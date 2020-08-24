Торги по аренде школьных спортзалов будут проходить онлайн, а деньги за аренду – оставаться в школьном бюджете.

На веб-портале реестра госимущества www.gosreestr.kz запущен новый информационный ресурс — «Реестр договоров имущественного найма (аренды) с организациями среднего образования». С его помощью школы могут самостоятельно проводить онлайн-торги «методом объявления» и предоставлять в аренду спортивные помещения и сооружения школ.

Ранее в качестве арендодателей выступали местные акиматы и средства, заработанные школами, соответственно, пополняли местный бюджет.

К примеру, по данным специалистов госреестра, с 1 июля 2019 – по 1 июля 2020 года по республике было зарегистрировано 5 013 договоров аренды спортивных помещений организаций среднего образования на общую сумму более 205 млн тенге.

«Доходы школ, заработанные ими на аренде, по закону «Об образовании» теперь будут оставаться в школьном бюджете. Все разночтения законодательно устранены. Деньги могут использоваться на развитие и содержание школ, по усмотрению администрации. Для этого ресурс и создан. Сервис максимально прост в использовании. Конечно, сейчас ситуация осложнилась из-за карантина, но со временем, надеемся, что школы и арендаторы оценят данный сервис», — говорит главный специалист АО «Информационно-учетный центр» при Министерстве финансов Казахстана Алмагуль АЛИНА (на фото).

По закону, предоставление объектов среднего образования в аренду (имущественный наем) возможно только во внеурочное и каникулярное время, исключительно по целевому назначению – для проведения спортивных мероприятий, ведения кружков, секций и дополнительных образовательных программ в области спорта.

Как работает система? Школа размещает объявление об объекте, который хочет сдать в аренду, на ресурсе «Реестр договоров имущественного найма (аренды) с организациями среднего образования» портала www.gosreestr.kz с полным его описанием. Физические лица и негосударственные юридические лица, претендующие на его найм, там же, на электронном сервисе, заполняют заявку по установленной форме. В течение трех рабочих дней школа рассматривает все заявки, поступившие на торги. Договор аренды заключается онлайн, в электронном формате. При этом субаренда объектов не допускается, а арендатор, приведший объект в непригодное состояние, осуществляет восстановительные работы за счет собственных средств.