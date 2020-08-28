В военном суде шымкентского гарнизона давали показания те, кто занимался реализацией оружия, украденного в воинской части.

Один из восьми фигурантов дела рассказал, по какой цене продавал оружие и сколько на этом заработал.

«Первый раз продал за 250 тысяч. А купил у Каганата за 120 тысяч. Чистая прибыль — 130 тысяч тенге. А 2 млн 960 тысяч я отдал Балгынбай Абылаю. Когда сначала отказался, стал выяснять и узнал, что оружие дорогое и на нем можно неплохо заработать. Поэтому и продал».

По словам обвиняемого Шынгыса Сатая, каждый пистолет он покупал по 120 тысяч тенге, а продавал за 250 тысяч . А на вырученные средства устраивал праздники души.

Накануне в суде главный фигурант Абылай Балгынбай заявил, что пошел на преступление по заданию своего руководителя. Якобы, это исполняющий обязанности командира воинской части 102-16 Ержан Дауытов поручил ему украсть оружие и продать его, но сначала — найти покупателей. Первый пистолет он продал в январе. Большую часть вырученных от продажи оружия средств младший сержант отдавал командиру.

ЧП с кражей оружия со склада воинской части в сельском округе Бадам Туркестанской области произошло в феврале. В результате проверки в части не досчитались 29 автоматов, 28 пистолетов и патронов к ним. Сейчас по этому делу 8 человек проходят в качестве обвиняемых.