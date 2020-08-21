Ярмарка лучших социальных идей и проектов среди неправительственных организаций Туркестанской области будет проходить в этом году в режиме онлайн.

Об этом в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций сообщил президент общественного объединения ассоциации Гражданского Альянса Туркестанской области Жамалбек Шарипбек Жамалбекулы и координатор общественного объединения «БЕРЕКЕ» Андабаева Гульсим Ахынбековна.

Ярмарка социальных идей и проектов реализуется в рамках проекта «Содействие развитию районных НПО Туркестанской области». Данный проект реализуется по заказу областного управления общественного развития, организованной общественным объединением «Береке» и ассоциацией юридических лиц «Гражданский Альянс Туркестанской области». Ознакомившись с условиями онлайн – конкурса, Шарипбек Жамалбекулы поблагодарил управление общественного развития Туркестанской области за оказанную поддержку.

Стоит отметить, что главная цель конкурса — содействие развитию институтов гражданского общества путем поддержки гражданских инициатив неправительственных организаций, а также повышения участия населения в выполнении задач социально-экономического развития области.

Задачи конкурса:

— укрепление взаимодействия государственных органов, некоммерческих организаций и бизнеса в решении социально значимых вопросов общества на основе социального партнерства, основанного на принципах открытости, подотчетности и взаимной ответственности;

— повышение организационного потенциала неправительственных организаций при реализации социальных проектов.

А для участия в конкурсе предъявляются следующие требования.

1. В конкурсе могут принять участие НПО Туркестанской области, представляющие информацию в базу данных неправительственных организаций.

2. Проект должен быть направлен на развитие ассоциаций с активным участием целевых групп и укрепление партнерства между организациями гражданского общества, местными органами власти, бизнесом и СМИ.

3. Представленный проект должен соответствовать уставным целям организации.

4.Поддержка проектов, представленных на конкурс, оказываемая партнерами, должна быть подтверждена меморандумом о партнерстве, ходатайством или другими соответствующими документами.

5. При подаче заявки должны быть представлены все необходимые приложения, приведенные ниже.

Работы и документы на конкурс лучшей ярмарки социальных идей и проектов принимаются до 25 сентября.