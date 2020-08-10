В Туркестане полным ходом идет строительство крупных объектов, вводимых в эксплуатацию в этом году.

Также проводится реконструкция Парка Первого Президента, Арбата, мавзолеев Х.А.Яссауи и Рабии Султан Бегим, строительство и благоустройство инженерной инфраструктуры культурно-духовного центра.

Кроме того, ведутся работы по благоустройству территории музея-заповедника «Азрет-Султан», реставрации исторических памятников городища Культобе, строительству линейного парка, водохранилища «Кенсай-Коскарган-2», оздоровительного комплекса, реконструкции и развитию системы озер Шошкаколь и объектов дендропарков.

Помимо этого, в текущем году в целях развития дорожной инфраструктуры запланировано провести средний ремонт 81 улиц, прилегающих к административно-деловому центру, протяженностью 106,3 км и где полностью завершены работы по подведению инфраструктуры. Н

а сегодняшний день на 70 улицах проводится монтаж корпусов для канализационных систем, подготовка дорожной базы и установка бордюров.

Более того, заасфальтировано 60 улиц, а к осени планируется завершить ремонтные работы на территории объектов капитального строительства и на 11 прилегающих к ним улиц.