В ходе очередных рейдовых мероприятий полицейские Управления полиции города Туркестан выявили ряд владельцев заведений, не соблюдавших карантинных мер.

Только за 25 дней стражи порядка зарегистрировали в областном центре Туркестанской области 312 правонарушений.

К примеру, продавец одного из магазинов областного центра оказывал услуги без медицинской маски и перчаток. Также полицейские выявили нарушение санитарного режима владельцами еще одного продуктового и строительного магазинов. На следующий день стражи порядка зарегистрировали факт проведения свадебного мероприятия владельцем ресторана. Собранные материалы по данным фактам Управлением полиции г. Туркестан направлены в СЭС для принятия соответствующего решения.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области напоминают жителям о необходимости строго соблюдать требования карантинного режима. Следует носить маски. Ответственно относиться к своему здоровью и здоровью своих детей. Соблюдение карантина- это важно для каждого человека!