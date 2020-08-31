Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемого в угоне автомашины, передает Polisia.kz.

В Тюлькубасский РОП с заявлением обратился потерпевший о том, что примерно в 20:00 часов вечера со двора его дома угнали автомашину “Ниву” стоимостью 1,6 миллиона тенге. В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили и задержали подозреваемого в угоне автомашины. Им оказался местный житель, работающий у потерпевшего по найму.

Как выяснилось, пользуясь отсутствием хозяев в доме, мужчина в нетрезвом состоянии угнал автомашину и совершил ДТП, опрокинувшись ночью на одном из перекрестков, при выезде из поселка. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Тюлькубасского РОП по статье 200 УК РК “Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения”. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. В настоящее время полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего.