Полицейские задержали межрегиональную преступную группу, промышлявшую угонами дорогих иномарок на территории трех областей.

В Шымкенте полицейские изъяли угнанную автомашину “Toyota Camry 55”, которую подозреваемые успели сбыть за четыре миллиона тенге, и электронные отмычки, с помощью которых злоумышленники вскрывали двери похищенного автотранспорта.

В Управление полиции города Туркестан с заявлением обратился местный житель о том, что неизвестные лица угнали его автомашину марки “Тoyota Camry 55”. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 части 4 УК РК “Кража в особо крупном размере”. С целью раскрытия преступления в ДП Туркестанской области создали следственно-оперативную группу из числа опытных сотрудников Управления криминальной полиции и УП Туркестана.

Полицейские сразу же прибыли на место преступления и приступили к оперативному розыску подозреваемых лиц. О ходе расследования и задержании автоугонщиков сегодня на брифинге рассказал заместитель начальника Департамента полиции Туркестанской области Курманбек Сахов.

“В результате специальной операции нами задержаны четверо подозреваемых. Все они жители Актюбинской области. Трое из задержанных ранее судимы за разбой и хранение оружия. Также двое из угонщиков являются приверженцами деструктивного религиозного течения. Подозреваемые взяты под стражу. В ходе предварительного расследования установлено, что члены преступной группы действовали по заранее спланированной схеме.

Автомашины стоимостью более 10 миллионов тенге угонщики вскрывали с помощью специальных сканирующих устройств. Подозреваемые следили за автовладельцами, а когда они открывали двери, сканировали электронные замки. Получив доступ к дорогому автомобилю, злоумышленники затем угоняли их со стоянок или улиц. На сегодня следствием установлена причастность подозреваемых лиц в общей сложности к пяти фактам краж автомашин. Из пяти преступлений два совершены в Актобе , два – в Туркестанской и один – в Кызылординской области. В настоящее время досудебное расследование продолжается”, – резюмировал Курманбек Сахов.