Оставляя свое авто на мойке будьте бдительны, так как всякое может случиться. В Шымкенте 20 января на одной из автомоек, расположенной по улице Торекулова, на свежевымытой автомашине решил покататься тот, кто ее мыл.

Автомойщик не устоял перед искушением и угнал «БМВ», которую владелец оставил, чтобы привести в порядок, а когда пришел забрать машину, то не обнаружил ее.

Несовершеннолетний горе-угонщик не справился с управлением и машина вылетела за пределы дороги, а потом перелетев через арык, автомобиль снес фонарный столб и лишь стена стала последней преградой на пути транспортного средства.

На место пришествия были вызваны полицейские и родители 17-летнего юноши.

Шакир Умаров