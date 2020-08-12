Полицейские Туркестанской области направили в суд уголовное дело в отношении организованной преступной группы, промышлявшей в городе Кентау и Туркестан, сообщает Polisia.kz.

В мае сотрудники криминальной полиции Департамента полиции Туркестанской области ликвидировали преступную группу, похитившую у сельчан более 150 лошадей и коров на сумму более 70 миллионов тенге.

О проделанной полицейскими работе по сбору доказательств противозаконных действий преступной группы и хищении ею чужого имущества рассказал заместитель начальника ДП Туркестанской области Курманбек Сахов.

– В результате оперативно-розыскных мероприятий мы задержали группу из шести человек, занимавшихся кражами скота в течение трех лет. Следствием полностью доказана причастность преступной группы к 19 кражам скота. В ходе досудебного расследования у подозреваемых изъяты 19 лошадей и 9 коров. Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, составила более 70 миллионов тенге. Четверо подозреваемых находятся под стражей, а двое под подпиской невыезде.

Следователями доказано, что данная преступная группа имеет организованный характер. У каждого участника преступлений были четко распределены роли. Одни похищали скот с пастбищ, другие прятали его в укромных местах, а третьи занимались сбытом краденного или разделывали скот на мясо.

Данные факты зарегистрировали в ЕРДР по статье 188-1 ч. 4 УК РК “Скотокрадство”. Дело находится на рассмотрении в суде, – сообщил Сахов.

Также спикер отметил, что в результате проведенных оперативно-профилактических мероприятий в Туркестанской области общее количество краж скота снизилось на 30,1% (с 365 до 255). Улучшилась раскрываемость тяжких видов скотокрадства с 71,7% до 78,6%, а снижение регистрации краж скота средней тяжести на 48,8% (с 297 до 152). За этот период полицейскими задержано 13 преступных групп, состоящих из 35 человек, причастных к 77 кражам скота.