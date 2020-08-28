По прогнозам синоптиков, последние дни лета будут солнечными.

29 августа в горных районах и в Байдибекском районе Туркестанской области будет ветер, скорость, которого будет достигать 15-20 метров в секунду. Днем температура воздуха 32-34 градусов тепле, ночью столбик термометра опустится до отметки + 15…17 градусов.

Салтанат Коныс, инженер-синоптик Туркестанского областного филиала РГП «Қазгидромет»: «В Шымкенте в ближайшие выходные 29,30, а также в понедельник 31 августа солнечно, без осадков. Днем температура воздуха прогреется до 30…33 градусов тепла, ночью +14…16 градусов.

31 августа в горных районах днем ожидается небольшой дождь. А в целом на территории региона и в г. Шымкенте прогнозируется солнечный погожий день без осадков.