Полицейские Отырарского РОП остановили сразу два свадебных торжества.

Как выяснилось, двое жителей п. Актобе устроили во дворе своих домов «беташары» с участием около 30-40 приглашенных гостей и родственников. С нарушителями стражи порядка провели профилактическую беседу.

В настоящее время в отношении двух организаторов тоев составили административные протокола по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических норм».

Собранные материалы направили в СЭС для принятия законного решения.

Всего же за период карантина полицейские ДП Туркестанской области выявили 86 фактов проведения свадебных и семейных торжеств с нарушением режима карантина.

В свою очередь, стражи порядка призывают жителей области к соблюдения требований карантинного режима, обязательному ношению масок и соблюдению социальной дистанции, особенно при посещении магазинов, рынков и других мест массового скопления людей.