В Отырарском районе Туркестанской области ремонтируют «Аллею славных предков».

Этот объект был построен в 2005 году. На восстановление аллеи, которая давно нуждалась в ремонте, предусмотрено 71,726 млн тенге. На эти средства проведут озеленение, отреставрируют арки. Но главное, — будет отреставрирован памятник Аль-Фараби, 1150-летие которого отмечают в этом году под эгидой ЮНЕСКО.

На алле проложили тротуары, установили скамейки, урны, освещение и преобразили сцену.

А еще в районе идет текущий ремонт аллеи возле мемориала «Қасірет». Общая стоимость проекта составляет 41,750 млн тенге. Уже выложено тротуарное и гранитное покрытия, установлены скамейки и урны. По плану на данном объекте будут установлены светильники и озеленение.