76 км новых электролиний протянулись между Туркестаном и Отырарским районом ЮКО

В Южном Казахстане между Отырарским районом и Туркестаном полностью обновлены электрические сети. Они протянулись на 76 километров по полупустынной степи. Энергетики завершили работы в течение 2-х месяцев. Проводились они в рамках инвестиционной программы ТОО «Онтустик Жарык Транзит».

В нашей области народ становится активней с каждым годом. Бурно развивается предпринимательство, появляются новые предприятия и это требует дополнительных источников электрической энергии. Решить задачи электроснабжения для жителей двух регионов области теперь поможет линия 169 напряжением 110 киловольт. Энергетики её протянули всего за два месяца на расстояние 76-ти километров.

Нурсултан Кенбаев: «Прежняя электролиния, проложенная ещё в 1971 году, свой ресурс уже выработала. И её производительность была очень низкой. Птицы, садясь на провода, размыкали цепь, что приводило к аварийным отключениям. Новая технология, которую применили энергетики при прокладке новой линии, такое развитие событий полностью исключает. Сегодня провода обеспечены защитой от птиц, а прежние фарфоровые изоляторы заменены на новые, изготовленные из современных материалов. Все эти новшества должны обеспечить бесперебойную подачу энергии».

Асқар Жүзбаев: «Раньше было много проблем, но после того, что было проделано, работать стало намного удобнее…»

Часть электромагистрали прошла через туркестанский участок железной дороги и здесь энергетикам пришлось сеть обводить. Высоко над рельсами протянулись две линии электропередач. Масштаб проделанной работы трудно переоценить.

Мощность подстанций Отырарского района и Туркестана выросла, а напряжение в электросети стало стабильным. Новая линия появилась благодаря инвестиционной программе ТОО «Онтустик Жарык Транзит». Она предусматривает обновление электросетей в населённых пунктах Южного Казахстана.

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