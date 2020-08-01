Полицейские Туркестанской области задержали вора.

В дежурную часть Сарыагашского РОП с заявлением о краже обратился житель одного из поселков района. Потерпевшей сообщил, что неизвестные лица похитили из его гаража сварочный аппарат стоимостью свыше 30 тысяч тенге. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК «кража».

На место преступления выехали сотрудники следственно-оперативной группы Сарыагашского РОП. Полицейские провели подворный обход близлежащих территорий, опросили очевидцев и соседей потерпевшего, обследовали место кражи на предмет оставленных следов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий участковые инспектора МПС Сарыагашского РОП по «горячим следам» задержали подозреваемого в краже техники. Им оказался житель г. Сарыагаш, который признался в содеянном. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Изъяты вещественные доказательства. Подозреваемый находится под подпиской.

Кроме того, полицейские Сарыагашского РОП задержали очередного скотокрада, месяц назад похитившего двух овец с вольного пастбища. В отдел полиции с заявлением обратился местный житель о том, что у него пропали овцы, стоимостью 40 тысяч тенге каждая.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции вышли на след скотокрада. Им оказался ещё один житель г. Сарыагаша, у которого стражи порядка изъяли похищенных овец. В данное время по факту кражи чужого имущества проводится досудебное расследование по статье 188-1 УК РК «скотокрадство». Следствием выясняется причастность подозреваемого к совершению других аналогичных преступлений.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области напоминают гражданам о необходимости быть бдительными и принять меры к сохранности своего имущества. Дворы и хозподворья следует укрепить надёжным ограждением и оснастить хорошим освещением. Ценные вещи и строительные технику необходимо хранить в укромном месте и не оставлять на виду. Также при выпасе домашнего скота на вольных пастбищах стоит нанять пастухов и не оставлять скотину без присмотра. Так как, оставленный без внимания бесхозный скот, как и любое другое имущество может легко привлечь злоумышленников. Если вы стали жертвой или очевидцем краж чужого имущества или скотокрадства, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.